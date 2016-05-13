Тамбов, 13 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Тамбове на текущий год запланирован комплекс работ по модернизации системы теплоснабжения северных микрорайонов. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, сейчас идут запланированные работы по прокладке трубопроводов тепловых сетей.

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Проинспектировал процесс прокладки трубопровода по улицам Северо-западная и Ореховая заместитель главы администрации области Игорь Кулаков, который взял ситуацию в сфере теплоснабжения под личный контроль. Было отмечено, что каждый шов на установленных трубах проверяется ультразвуковым методом. Это гарантирует их надежность и долговечность.

Напомним, отопительный сезон 2015−2016 годов оказался сложным для областного центра. Жители северной части Тамбова в буквальном смысле слова замерзали в своих квартирах. Причина тому — абсолютный износ сетей, принадлежащих ПАО «Квадра», которая с 1 января текущего года стала единой теплоснабжающей организацией Тамбова.

«Мы тщательно изучили систему теплоснабжения областного центра. Выяснилось, что в советское время в северной части Тамбова планировалось строительство еще одной ТЭЦ. Но, к сожалению, этот проект не был реализован. Более того, диаметр труб, проложенных здесь, уже не справляется с возросшей нагрузкой, да и сами трубы на данный момент очень сильно изношены», — отметил Игорь Кулаков.

Региональная власть подключилась к решению проблемы. Принципиальную позицию в этом вопросе занял глава администрации области Александр Никитин. Он поставил задачу кардинально изменить ситуацию в сфере теплоснабжения северной части города Тамбова. После тщательно проведенного анализа ситуации был выработан комплексный подход к решению проблемы. И в январе 2016 года глава региона Александр Никитин и глава Тамбова Юрий Рогачев подписали соглашение с АО «ГТ Энерго» о взаимодействии в сфере модернизации теплоснабжения северной части Тамбова. Так был запущен процесс глобальной перестройки системы.

Следующим шагом стало создание ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания». Задачей новой организации как раз и является реализация соглашения областных властей и столичного инвестора в сфере модернизации теплоснабжения северной части Тамбова.

В частности, для более устойчивой системы теплоснабжения планируется переподключить ряд домов северной части города, а также многоквартирные дома в новом микрорайоне «Телецентр» к газотурбинной станции АО «ГТ Энерго», которая на сегодняшний день загружена только на 23%.

Для переподключения уже построенных домов к газотурбинной станции потребуется проложить новые тепловые сети, что сейчас и выполняется. Эти работы будут проведены в два этапа. На первом этапе, реализация которого намечена на текущий год, к газотурбинной станции планируется подключить микрорайон «Московский», а также дома по улице Чичерина. На эти цели из областного бюджета будет выделено 150 млн рублей. На условиях софинансирования АО «ГТ Энерго» добавит 100 млн рублей. Второй этап запланирован на 2017 год и коснется домов по улице Магистральная. Размер инвестиций будет аналогичен текущему году. Таким образом, общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей.

ПАО «Квадра» также разработала свою инвестиционную кампанию. В её рамках на ремонт сетей в 2016 году будет выделено 100 млнв рублей. «Таких средств, которые сегодня выделяются на модернизацию системы теплоснабжения Тамбова, город не видел несколько десятков лет», — подчеркнул Игорь Кулаков.

Он отметил, что в работе применяются грамотные инженерные решения, современные технологии. В частности, программа предусматривает не только перекладку тепловых сетей, но и установку 26 тепловых пунктов, как групповых, так и индивидуальных с независимой схемой подключения на каждом объекте нагрузок. К слову, Тамбовская теплоэнергетическая компания будет заниматься не только прокладкой новых сетей, но и их эксплуатацией. А значит, будет нести ответственность за весь процесс теплоснабжения потребителей.

«Конечно, программа модернизации системы теплоснабжения — проект не одного года. Вместе с тем его реализация уже в этом году изменит ситуацию, в том числе и снизит нагрузку на магистральные сети ПАО «Квадра», — заверяет Игорь Кулаков.