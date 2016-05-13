Москва, 13 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Министерство спорта может подать иск к американскому изданию The New York Times из-за статьи о российских спортсменах, которые якобы использовали допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сегодня, 13 мая, заявил журналистам заместитель министра спорта Юрий Нагорных.

Jason Kuffer Офис газеты New York Times

Он сообщил, что на данный момент и со стороны министерства, и со стороны спортсменов прорабатываются все юридические аспекты, связанные с этой публикацией, вплоть до суда.

Также Нагорных подчеркнул, что в России нет никакой «допинговой программы», о которой пишет The New York Times.

Спортивный функционер рассказал, что, как и в любой стране, участвующей в Олимпийских играх, в России была программа подготовки к этим играм. «Четкая, выверенная, выполненная до последнего пункта. С понятными задачами, со средствами достижения поставленных задач», — отметил Нагорных.

В этой программе был список потенциальных медалистов. «Работала канадская консалтинговая компания, которая после каждого сезона делала «срез», которая считала, сколько потенциально спортсменов способны завоевать медаль», — пояснил чиновник.

Ни о каких «допинговых программах» речь не идет. «Никакой допинговой программы в российском спорте и России нет и не было. Никакой допинговой программы не проводилось ни перед, ни во время Олимпийских игр в Сочи», — заверил Нагорных.

Напомним, накануне The New York Times опубликовала статью с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он утверждает, что 66 российских спортсменов были участниками «допинговой программы», которая была якобы запущена перед Олимпиадой в Сочи, чтобы обеспечить победу российских спортсменов.