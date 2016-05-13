Минск, 13 мая, 2016, 17:34 — ИА Регнум. На первый план выходит создание Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в Минской области. Об этом 13 мая в Минске заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с делегацией министерства коммерции Китая во главе с представителем министерства на международных торговых переговорах, замминистра коммерции КНР Чжун Шанем.

industrialpark.by Проект индустриального парка «Великий Камень»

Глава китайской делегации отметил, что цель его визита в Минск — обсуждение совместных проектов, прежде всего по созданию индустриального парка «Великий камень». Он выслушал Кобякова, который в очередной раз заверил в решимости реализовать проект КБИП, в котором зарегистрировано восемь резидентов и недавно сменился руководитель.

«Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в мае 2015 года отметил данный проект и образно назвал его жемчужиной экономического пояса Шелкового пути, — сообщил Кобяков. — Для всех участников проекта это сравнение стало не только брендом, но и конкретной целью. Надеюсь, что ваш визит для проведения очередного заседания рабочей группы по вопросам китайско-белорусского индустриального парка принесет значительные результаты в продвижении данного проекта».

«По-прежнему рассчитываем на четкие сигналы и оперативную инициативу с китайской стороны, в особенности по увеличению проектов с участием прямых инвестиций и крупных высокотехнологичных китайских компаний с мировым именем, — сказал Кобяков. — Позвольте заверить вас, правительство Белоруссии готово обеспечить максимально удобные условия для практической реализации всех двусторонних проектов, а также для наполнения наших торгово-экономических отношений конкретным содержанием».

Согласно сообщению пресс-службы СМ РБ, сейчас прорабатывается вопрос о проведении в постсоветской республике в 2016 году регионального форума стран, участвующих в реализации концепции «Экономического пояса Шелкового пути». Кобяков заверил: развитие отношений с Китаем было и остается приоритетом внешней политики официального Минска.

«Мы рассматривает Китай в качестве стратегического партнера и наши совместные проекты как инструмент укрепления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, кредитно-инвестиционной, научно-технической и других областях, — заявил Кобяков. — Уровень отношений между нашими странами поднят до всестороннего стратегического партнерства, и наша совместная задача — наполнить заявленный формат взаимодействия максимально конкретным содержанием».

Как сообщало ИА REGNUM, формально КБИП «Великий камень» существует около года, однако до сих пор не выпустил ни единицы «продукции завтрашнего дня», которую желал видеть Александр Лукашенко. По оценкам экспертов, наиболее реалистичный сценарий развития данного проекта — создание на базе КБИП крупного логистического центра, обеспечивающего (в числе многих аналогичных) перевалку китайских товаров в европейскую часть континента, в частности — в регион Восточной Европы, прежде всего — в европейскую часть России.