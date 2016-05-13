Астрахань, 13 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В Астраханской области взять в аренду объекты культурного наследия можно будет по льготной цене. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 13 мая, пока порядок ее установления не принят, проект соответствующего постановления в данный момент проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

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Как пояснила министр культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева, что таким образом правительство планирует защитить старинную архитектуру от разрушения. Во многих регионах России подобная система уже давно работает: объекты культурного наследия сдаются в аренду по низкой цене, если арендатор обязуется их отреставрировать и оплачивать коммунальные расходы на содержание. Документ будет касаться неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Однако взять в аренду памятник архитектуры смогут не все. Арендатор должен не только заключить договор аренды объекта культурного наследия, но также не иметь задолженности по уплате арендной платы, а также провести работы по сохранению объекта в срок, не превышающий семи лет. Кроме этого, он должен соблюдать предусмотренные законодательством требования к содержанию, использованию, сохранению объекта.

Решение об установлении льготной арендной платы будут принимать компетентные органы. Так, в отношении объектов собственности региона полномочия принимать решение возложены на агентство по управлению госимуществом, а по объектам муниципальной собственности — на органы местного самоуправления.

Льготная арендная плата составит один рубль за каждый квадратный метр в год. При проведении аукциона на право заключения договора аренды на таком уровне будет установлен начальный размер льготной арендной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Астраханской области на государственной охране находятся 874 объекта культурного наследия, из них 45 — федерального значения, в том числе 64 религиозного назначения, 93 памятника археологии.