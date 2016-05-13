Воронеж, 13 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Глава администрации Грибановского района получил предложение о переходе на работу в аппарат правительства Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи главы региона Алексея Гордеева с главой администрации Грибановского муниципального района Александром Польниковым 13 мая.

Цитата из к/ф «Председатель». реж. Алексей Салтыков. 1964. СССР Михаил Ульянов в роли Егора Трубникова

Александр Польников доложил главе региона, что за первый квартал этого года рост промышленного производства в районе составил 102,6% — по сравнению с тем же периодом 2015 года. Заработная плата за этот период в среднем выросла на 11%. Также значительно выросли поступления в консолидированный бюджет района, в том числе собственных доходов.

Активно ведутся полевые работы: на данный момент под урожай 2016 году засеяно 85% от плана. Структура посевных площадей соблюдена в полном объеме: более 50% составляет зерновая группа, подсолнечник — не более 14%, сахарная свекла с учетом полной загрузки сахарного завода — 7,5 тысяч га.

Особое внимание в этом году уделено посевам кукурузы на зерно: в 2015 году по валовому сбору кукурузы на зерно Грибановский муниципальный район впервые занял первое место в области, по урожайности — второе.

Алексей Гордеев отметил, что ситуация в Грибановском районе складывается стабильная и предложил Александру Польникову перейти на работу в аппарат правительства Воронежской области, где он будет курировать координацию развития местного самоуправления, в том числе создание ТОСов. Глава района принял предложение губернатора.

Добавим, что Александр Польников возглавляет Грибановский район с 2008 года. Пока не ясно, кто возглавит администрацию Грибановского района после перехода Польникова на новое место работы.