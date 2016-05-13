Москва, 13 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку производства электроэнергии с использованием торфа, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. Предусматриваются меры поддержки на розничных рынках через механизм установления регулируемых цен (тарифов) на электроэнергию, произведенную на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе торфа. Речь идет об электроэнергии, реализуемой территориальным сетевым компаниями для компенсации потерь электроэнергии в электросетях.

Плакат «Торф — энергетическая база для индустриализации и коллективизации сельского хозяйства». 1930

Производителям также будут субсидировать расходы по технологическому присоединению к электросетям электростанций, использующих торф в качестве топлива, с установленной мощностью до 25 МВт. Подтверждать использование торфа в качестве топлива будет Совет рынка в порядке, аналогичном квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии, с выдачей и погашением соответствующих сертификатов.

По оценкам Минэнерго России, предлагаемые меры поддержки укладываются в пределы имеющихся лимитов бюджетных обязательств, в том числе по статьям, связанным с субсидированием технологического присоединения розничной генерации, использующей возобновляемые источники энергии.