Санкт-Петербург, 13 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области сообщили об участившихся ДТП с участием лосей и попросили водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

motor.kz Лось на проезжей части

Увеличение числа аварий с этими крупными животными связано с началом миграции лосей после отела на места кормёжки и нагула молодняка, пояснили сегодня, 13 мая, в областном комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Лоси переходят через проезжую часть дорог и могут попасть под колеса автомобилей. Такие аварии часто приводят не только к гибели животных, но и к тяжелым травмам и смерти людей.

«Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи нее, настоятельно рекомендуем остановиться и пропустить животное. Данная мера сохранит вашу жизнь, здоровье, имущество, а также жизнь животного», — посоветовал председатель комитета Алексей Слепухин.

Водителей транспортных средств просят быть внимательнее на дорогах, особенно в вечернее и ночное время суток, соблюдать скоростной режим.

В 2015 году в регионе произошло 138 ДТП с участием диких животных, в результате которых погибли 115 лосей, 29 кабанов, 3 косули, 1 волк.

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