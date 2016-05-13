Севастополь, 13 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Члены итальянской делегации из парламентариев и сенаторов в ходе визита в Крым получили в подарок 100 рублевые купюры, выпущенные в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На купюрах расписались руководители субъектов КФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Член городского совета города Эмполи Габриэле Сани с подарком

Полпред президента в КФО Олег Белавенцев подчеркнул, что это уникальный подарок. «Это купюры с видами Крыма и Севастополя и визами на них всего руководства Крыма и Севастополя. Этот подарок носит характер сувенира, на ней отражены самые знаковые места Крыма и Севастополя. Мы посчитали, что это будет хороший подарок на память нашим друзьям», — сказал Белавенцев.

Напомним, что в эти дни проходит визит итальянской делегации, включающей троих сенаторов, депутата нижней палаты итальянского парламента, члена городского совета города Эмполи, представляющих оппозиционную партию «Вперед, Италия!», а также журналистов. В Севастополе делегация встретилась с руководством республики Крым и Севастополя, командующим Черноморским флотом.

Сенаторы Бартоломео Пепе, Паола Де Пин и Ивана Симеони, член палаты депутатов Никола Чирачи, члена городского совета города Эмполи Габриэле Сани, а также экс-депутат Европарламента, известный общественный деятель и журналист Джульетто Кьеза 13 мая возложили цветы к мемориалу на Итальянском воинском кладбище, посетили Военно-исторический музей фортификационных сооружений и подземного музейного комплекса в Балаклаве.