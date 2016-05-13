Тамбов, 13 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Тамбовской области присвоено восьмое место по итогам оценки правительством РФ эффективности работы органов исполнительной власти страны в 2015 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Александр Никитин

Соответствующая работа правительства проведена в рамках выполнения указа президента России от 21 августа 2012 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Методика оценки учитывает результаты деятельности органов исполнительной власти в сферах экономики, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

Тамбовская область вошла в двадцатку регионов-лидеров, выделенную правительством РФ в результате оценки работы органов исполнительной власти в регионах России за 2015 год. Как сообщается на сайте правительства, «по результатам оценки эффективности определены 20 регионов-лидеров: Воронежская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Липецкая область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Тюменская область, Тамбовская область, Hенецкий автономный округ, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Мордовия, Чукотский автономный округ, Тульская область, Курская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белгородская область».

«В первую очередь, это результат эффективного руководства областью губернатора Александра Никитина, который нацеливает органы исполнительной власти на максимальную отдачу, а также на плодотворное сотрудничество с Тамбовской областной думой. В целом это результат коллективного труда на благо области, в котором есть заслуга каждого ее жителя, — считает вице-губернатор Олег Иванов. — Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы и по итогам текущего года оценка нашей деятельности правительством была столь же высокой. И все же главная задача для нас — сделать все, чтобы улучшить социальное самочувствие и качество жизни тамбовчан».

По данным правительства, в 2015 году сохранили позиции в числе регионов-лидеров 14 субъектов, занимавших лидирующие позиции в 2014 году. В целом по итогам оценки позиции 38 регионов улучшились, 41 — ухудшились, 4 — не изменились, говорится в документе.