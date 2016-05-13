Самара, 13 мая, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России завершила проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверку достоверности определения сметной стоимости по проекту строительства стадиона в Самаре. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 мая.

gge.ru Проект стадиона «Самара-Арена»

Эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки, и установленным требованиям. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, по мнению экспертов, соответствуют установленным нормативам, а также физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

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