Страсбург, Франция, 13 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Партия Национальный Фронт (FN) во Франции готова к тесному сотрудничеству с немецкой Альтернативой для Германии (AfD), передает Spiegel. Две правые партии имеют общие интересы, отметил глава делегации FN в Европарламенте Эдуард Ферранд.

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Ферранд хочет пригласить председателя AfD Фрауке Петри на беседу с ним к следующему съезду французской партии. Политик назвал «огромным успехом» тот факт, что депутат AfD Маркус Претцель вступил во фракцию «Европа наций и свобод» в Европейском парламенте, куда входит и Национальный Фронт.

Претцель является «важным орудием в борьбе против ЕС и против мадам Меркель», заявил Ферранд. Председатель отделения AfD в Северном Рейне-Вестфалии Претцель — одна из главных опор Петри.

Баварский лидер AfD Петр Бистрон потребовал от своей партии теснее взаимодействовать с FN. «Конечно представители AfD, как Фрауке Петри, должны встретиться с Национальным Фронтом и изучить точки соприкосновения», — говорит он. По словам Бистрона, французские правые демонстрируют динамичное развитие.