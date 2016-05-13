Ярославль, 13 мая, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты Ярославской области упрекают губернатора и его заместителей в неуважении как к общественному органу, так и к культурному наследию региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Общественной палате.

заседание Общественной палаты Ярославской области

Как пишет в своем Facebook член общественной палаты Игорь Ямщиков, губернатор Сергей Ястребов и его заместители, курирующие вопросы развития гражданского общества и культуры, проигнорировали пленарное заседание палаты 13 мая. По словам Ямщикова, при прежнем руководстве области подобные вещи были исключением из правила.

«Это (простите) дурной тон. Возмущению (сдержанному и деликатному) аксакалов региональной общественной палаты после завершения заседания не было конца и края…», — написал Игорь Ямщиков на своей странице в Facebook.

Как отметил Ямщиков, один из заместителей губернатора (Сергей Крастынь — заместитель губернатора области с февраля 2016 года — руководитель представительства Правительства Ярославской области при Правительстве Российской Федерации — ИА REGNUM ) все-таки на заседании появился. Но, по мнению общественника, для того, чтобы отчитать членов палаты «как школьников» и призвать к работе, а не к критике.

«С трибуны нас повоспитывали, поводили «фейсом об тейбл», рассказав как бы между делом про свои личные достижения на дороге Москва-Минск и про учителей из числа высших духовных сановников, призвали к работе, а не к критике (мол, вот вы тут критикуете, лучше делом займитесь…)», — пишет Игорь Ямщиков.

«Пользуясь правом докладчика, я попросил записать в протокол, что так относиться к подобным вещам просто неприемлемо. Ни губернатора, ни курирующего зама, ни исполняющего обязанности мэра Ярославля Малютина — никого. Собрались профессионалы, ученые, обсуждение затянулось на целый час. В конце появился человек, который говорит, что он заместитель губернатора и начинает воспитывать. Чушь нес просто. Сказал, что вы, общественники, только и умеете, что ругать начальство, а сами ничего не сделали. Сказал это людям, благодаря которым долгие годы памятники старины и сохраняются. Повернулся, и ушел», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член общественной палаты, в прошлом директор Музея истории Ярославля и заместитель мэра Владимир Извеков.

«Пришел новый человек и стал поучать. Ушел, не спросив председателя. Неправильный подход. Это неуважение к общественной палате. Я даже не знаю этого замгубернатора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член общественной палаты, генеральный директор завода ОАО «Элдин» Турсун Ахунов.

В Правительстве области корреспонденту сообщили, что на заседании присутствовал директор профильного департамента — охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин, поскольку обсуждалась именно эта тема.

«Присутствие высших должностных лиц обеспечивал заместитель губернатора Сергей Крастынь. Он занимает этот пост недавно, и многие просто его не знали. Этот инцидент будет тщательно исследован и сделаны соответствующие выводы. Общественная палата Ярославской области — уважаемый орган, и исполнительная власть всегда относится к его работе с максимальным вниманием», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.