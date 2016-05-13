Махачкала, 13 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Пять жителей Дагестана погибли 12 мая в результате трех автоаварий. Два дорожно-транспортных происшествия произошли в Карабудахкентском районе, еще одно в Кумторкалинском районе. Причиной этих трагедий, по словам руководителя отдела пропаганды УГИБДД МВД республики Исамагомеда Султанова, стало превышение водителями скоростного режима, пишет РИА «Дагестан».

Юрий Рашевский Дорожная авария

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в последнее время обстановка на дорогах республики крайне осложнилась. Только за 12 дней текущего месяца произошло 49 ДТП. В них погибли 10 человек, среди которых четверо детей. Еще 66 человек получили травмы.

Отметим, согласно отчету о дорожно-транспортных происшествиях, на территории Дагестана в 2015 году зафиксирован рост числа аварий. Всего произошло 1,6 тыс. ДТП, что на 23% больше показателей 2014 года.

Жертвами автоаварий стали 496 человек, еще более двух тысяч человек получили травмы. Число погибших в ДТП выросло почти на 2%, а количество пострадавших — на 28%.