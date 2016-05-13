За один день в Дагестане в автоавариях погибли 5 человек
Махачкала, 13 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Пять жителей Дагестана погибли 12 мая в результате трех автоаварий. Два дорожно-транспортных происшествия произошли в Карабудахкентском районе, еще одно в Кумторкалинском районе. Причиной этих трагедий, по словам руководителя отдела пропаганды УГИБДД МВД республики Исамагомеда Султанова, стало превышение водителями скоростного режима, пишет РИА «Дагестан».
Сотрудники ГИБДД отмечают, что в последнее время обстановка на дорогах республики крайне осложнилась. Только за 12 дней текущего месяца произошло 49 ДТП. В них погибли 10 человек, среди которых четверо детей. Еще 66 человек получили травмы.
Отметим, согласно отчету о дорожно-транспортных происшествиях, на территории Дагестана в 2015 году зафиксирован рост числа аварий. Всего произошло 1,6 тыс. ДТП, что на 23% больше показателей 2014 года.
Жертвами автоаварий стали 496 человек, еще более двух тысяч человек получили травмы. Число погибших в ДТП выросло почти на 2%, а количество пострадавших — на 28%.