Москва, 13 мая, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Российских граждан Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных на Украине, не будут обменивать на украинскую диверсантку и депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая отбывает наказание в российской тюрьме. Об этом сегодня, 13 мая, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж Стивен Спилберг. 2015. США, Германия, Индия Обмен

Напомним, украинский Минюст направил в Минюст российский запрос на передачу Савченко, а также крымских террористов во главе с режиссером Олегом Сенцовым. Согласно одному из обсуждаемых сценариев, украинские граждане могли быть обменены на российских граждан, осужденных на Украине, в частности, на Ерофеева и Александрова, которые приговорены к 14 годам колонии.

Однако бумаги о выдаче Ерофеева и Александрова в Москву до сих пор не поступили. Российский Минюст рассматривает только вопрос о возвращении украинских граждан. Ни о каком обмене пока речь не идет.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, Савченко получила 22 года тюрьмы в России. Диверсантка была признана виновной в убийстве российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском.

Двое других украинских граждан, Олег Сенцов и Александр Кольченко, осуждены за подготовку террористических актов в Крыму. Сенцов как организатор приговорен к 20 годам тюрьмы, Кольченко — к девяти.