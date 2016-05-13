Ереван, 13 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Подразделения сил ПВО и радиоэлектронной борьбы ВС Армении нейтрализовали разведывательный беспилотный летательный аппарат, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Страница Арцруна Ованнисяна в Facebook

«Сегодня, около 14։00 по ереванскому времени, над территорией села Елпин Вайоцдзорской области Армении был сбит беспилотный летательный аппарат», — написал Ованнисян.

По его словам, дополнительная информация о принадлежности и месте производства БЛА будет представлена позже.

Село Елпин расположено на юго-востоке Армении, где граничит с Нахичеванской автономией Азербайджана.

7 мая члены постоянной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам парламента Армении, которые 3 мая провели закрытую встречу с министром обороны страны Сейраном Оганяном сообщили, что Азербайджан сосредоточил войска и военную технику на нахичеванском (Нахичеванская Автономная Республика — эксклав Азербайджана) отрезке границы.