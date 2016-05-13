Рязань, 13 мая, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Сотрудники ДПС в Рязани остановили автомобиль, за рулем которого находился семилетний мальчик. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Рязанской области, ребенка за рулем заметили рязанцы, которые и сообщили в дежурную часть ГИБДД.

auto.mail.ru Ребенок за рулем

«Ребенок — житель Рязанского района, ученик первого класса, когда находился дома один, взял ключи от отцовского автомобиля, завел его и отправился в город Рязань», — сообщили в пресс-службе.

В итоге ребенок смог доехать до Центрального автовокзала Рязани, где его и остановили сотрудники ДПС. На месте были вызваны родители мальчика и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.