Чебоксары, 13 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Музей Чапаева города Чебоксары могут пополнить экспонаты из Севастополя. Это предметы быта и личные вещи красноармейцев, которые предположительно воевали в 25-й стрелковой дивизии имени Чапаева, сообщили ИА REGNUM в УФССП по Чувашии.

r21.fssprus.ru Раскопки в Новгородской области

В этом году чувашский поисковый отряд «Поиск» поехал на «Вахту памяти» в Севастополь. Совместно с отрядами, входящими в состав севастопольского поискового объединения поисковых отрядов «Долг», они принимали участие в поиске и поднятии останков бойцов, защищавших город от немецко-фашистских захватчиков. Раскопки велись в том числе в районе третьего кордона Микензиевых гор, где держала оборону 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева. В её составе были и бойцы из Чувашии.

Всего в ходе «вахты» поисковые отряды подняли 101 красноармейца, у четырёх из них находились при себе медальоны, прочитать удалось только три. Торжественное перезахоронение состоялось на севастопольском мемориальном братском кладбище Дергачи.

В ходе экспедиции также были найдены предметы быта красноармейцев, которые, как предполагают поисковики, воевали под знаменем 25-й стрелковой дивизии имени Чапаева. «Если данный факт подтвердится, то указанные экспонаты будут переданы в музей Чапаева города Чебоксары. В основном это кружки и чашки. Также нашли металлическую печку на месте блиндажа, но пришлось её оставить на том же месте, так как она очень тяжёлая», — говорят в ведомстве.

Отметим, до июля 1942 года в районе хутора Мекензи держали оборону 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева, 3-й полк морской пехоты, 54-й Разинский полк, 7-я бригада морской пехоты, 2-й Перекопский полк морской пехоты, 16-й батальон морской пехоты.

Напомним, сводный поисковый отряд «Патриот» состоит из поисковиков-сотрудников чувашских управлений ФССП и ФСИН России. В предыдущие годы чувашские поисковики выезжали на «Вахту памяти» в Брянск, Новгородскую, Калужскую, Орловскую области. Найденные в экспедициях предметы военного времени демонстрируются на выставках. В числе предметов — образцы отечественного и немецкого вооружения, каски, саперные лопатки, хвостовики мин, котелки, штык-ножи.