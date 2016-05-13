Самара, 13 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Всего в регионе по состоянию на 8 мая зарегистрировано 1894 случая укусов клещами, в том числе детей в возрасте до 17 лет — 436. Чаще всего нападение клещей происходит на дачных участках (32,16%), леса (20,27%), на рыбалке (4,14%), кроме того, укусы клещами регистрируются на территории городских парков и скверов (3,25%), кладбищ (3,51%). В связи с этим в Самаре обработано от клещей 145 городских объектов общей площадью 97,79 гектаров — это скверы, бульвары и транспортные развязки. Об этом сообщают пресс-служба мэрии Саратова и региональный Роспотребнадзор.

Евгений rumedicalnews Клещ

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обращаемость с укусами клещами увеличилась в 2 раза, или на 949 случаев (в 2015 году — 945, в том числе дети — 295). Рост количества пострадавших связан с ранним наступлением тепла, что привело к активизации клещей. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом за истекший период 2016 года на территории Самарской области не зарегистрировано, такие данные приводит Роспотребнадзор.

Наибольшее количество укусов людей клещами регистрируется на территориях Волжского, Красноярского, Кинельского, Ставропольского, Безенчукского, Похвистневского районов.

На базе микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» на клещевой энцефалит исследовано 1147 экземпляра клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 211 экземплярах (18,4%). На клещевой боррелиоз исследован 561 экземпляр клещей, снятых с людей. Положительных — 19 (3,38%).

За текущий период 2016 года проведено акарицидных обработок на территории 850,96 га, из них на территории летних оздоровительных учреждений — 530,7 га. В Самарской области за текущий период привито против клещевого энцефалита 6237 человек, в том числе 168 детей. Самой надежной мерой профилактики по-прежнему является вакцинация, отмечают специалисты.

Мэрия Самары обращает внимание жителей на то, что препарат, используемый при обработке, действует только на паразитов и с токсикологической точки зрения безопасен для человека, а также собак, кошек и других животных. В соответствии с инструкцией, полный распад действующего вещества на открытых территориях происходит в течение одного — полутора месяцев. Клещи, попадающие на обработанную территорию, в течение этого периода, погибают.

При этом, проведение акарицидной обработки не исключает необходимости соблюдения мер личной предосторожности при посещении озелененных территорий.

Отметим, находясь на озелененных территориях, нужно позаботиться об индивидуальной защите. Желательно использовать репелленты от клещей и одеваться соответствующе: рубашка должна быть с длинным рукавом, застегнутыми воротом и манжетами, брюки желательно заправлять в сапоги или носки, голову лучше прикрыть капюшоном или косынкой. Регулярно рекомендуется проводить поверхностные осмотры. И после возвращения домой следует осмотреть себя, одежду и принесенные вещи. При укусе клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Снятых клещей необходимо исследовать на наличие возбудителей инфекционных заболеваний в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по адресу: Самара, улица Митирева, 1.