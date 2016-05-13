Ростов-на-Дону, 13 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Одной из причин кровавой расправы в администрации сельского поселения в Ростовской области, произошедшей утром 13 мая, мог стать мусорный вопрос. По сообщениям местных жителей, накануне «неклиновский стрелок» приходил к чиновникам и устроил скандал. Об этом пишет «Газета.Ru».

Мусорный бак

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате вооруженного нападения пенсионера на чиновников администрации был убит участковый, прибывший на место преступления по вызову, главный специалист, получивший пулю, скончался спустя несколько часов на операционном столе.

Напомним, что подозреваемый в совершении вооруженного налёта на администрацию задержан. В отношении 67-летнего местного жителя заведено уголовное дело по трем статьям УК РФ.