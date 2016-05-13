Калининград, 13 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Калининградской области к крупному штрафу осуждён инспектор дорожно-патрульной службы Игорь Соколов, учинивший лжепроверку водителя на алкоголь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Багратионовском районном суде, автоинспектор оштрафован на 150 тыс. рублей.

avtoritet.su Сотрудник ГАИ

Инцидент произошёл в марте 2015 года на участке автодороги в посёлке Ульяновка Багратионовского района. Соколов остановил автомобиль, предложив водителю пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

По результатам проведения измерения гаишник продемонстрировал автолюбителю на табло прибора цифры, якобы свидетельствующие о наличии алкоголя в крови потерпевшего. При этом, как позже признался Соколов, он знал о том, что водитель никакого административного правонарушения не совершал.

Видя эмоциональное состояние водителя, инспектор предложил не составлять протокол в обмен за 30 тыс. рублей. Вечером того же дня в салоне патрульного автомобиля автолюбитель передал пачку из-под сигарет, в которой находились деньги, и в момент передачи Соколов был задержан сотрудниками УФСБ.

В судебном заседании подсудимый, раскаявшись, попросил рассмотреть дело в особом порядке. В этом случае наказание не может превышать две трети максимального срока.

ИА REGNUM уточняет, что в прошлом году к трём годам условного заключения был приговорён автоинспектор Андрей Караваев, незаконно лишивший водительских прав пятерых автолюбителей, якобы находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

При этом гаишник таким образом наказал… прохожего, которого доставил в отдел полиции, где «пробил» автомобиль, которым управляет мужчина.