Багдад, 13 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Ирак сигнализирует о том, что намерен развивать производство нефти, несмотря на низкие цены, и не планирует подписывать соглашение о заморозке объемов добычи «черного золота». Об этом сегодня, 13 мая, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Таким образом эксперт прокомментировал заявление иракского замминистра нефти Файяд аль-Нима о повышении стоимости нефти до $76 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Возможно, он намекает на то, что Ирак собирается наращивать уровень производства. Добыча нефти Ирака сейчас, действительно, постепенно растет. Рост приходится благодаря как раз нашей компании «Лукойл», которая сейчас разрабатывает проект «Западная Курна-2». Основной прирост Ирака в производстве нефти приходится именно на этот проект. Поэтому здесь, возможно, он (замминистр нефти Ирака — ред.) и имеет в виду: «Если вы рассчитываете на то, что цена вырастет из-за того, что предложение будет меньше спроса, то знайте, что Ирак будет продолжать наращивать объемы добычи», объяснил аналитик

Игорь Юшков добавив, что, вероятно, так Ирак сигнализирует о том, что не намерен подписывать соглашение о заморозке объемов добычи. Эксперт отметил, что все остальные страны, которые производят нефть, заявляют, как правило, о том, что они хотели бы, чтобы цена выросла, однако делают это аккуратно, боясь ошибиться с прогнощами:

«Ошибались постоянно в 2015 году, когда все говорили, что цена на нефть не упадет ниже $80 за баррель, не упадет ниже $70 за баррель, потому что никто не мог представить, что цена со $120 свалится до $28. В итоге, оказалось, постоянно ошибались. Сейчас, так как внимание чиновникам уделяется гораздо больше, естественно, что они сейчас гораздо осторожнее. И наш министр энергетики Александр Новак очень осторожно говорит об ожидании цен на нефть, говорит, что $50 за баррель — это надолго. Потому что лучше сказать, что цена на нефть будет низкая долго, чем сказать, что она сейчас вырастет и ошибиться, а потом его (Новака — ред.) будут критиковать за это», — заметил аналитик, подчеркнув также, что Ирак таким образом может давать сигнал о том, что будет развивать производство нефти.

ИА REGNUM напоминает, что заместитель министра нефти Ирака Файяд аль-Нима заявил в интервью для Bloomberg, которое было опубликовано сегодня, 13 мая, что в 2016 году цены на «черное золото» значительно вырастут, а в 2017 году уровень нефтяных котировок может составить $76. Кроме того, в 2018 году, как подчеркнул замминистр, Ирак ждет резкого подорожания нефти.

По словам аль-Нима, сегодня Ирак не способен увеличить объемы экспорта нефти, которые и так являются рекордными, из-за того, что спрос на нефть на внутреннем рынке продолжает расти. Замминистр привел показатели экспорта, так, в мае страна продает по 3,3 млн баррелей в сутки. Причем в эту цифру не входят поставки за рубеж нефти из полуавтономного курдского региона.

Отметим, что потребление Ирака по итогам минувшего года составило 770 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Спрос на нефть внутри Ирака вырос в период с 2003 по 2013 год на 7%. Однако на протяжении последних двух лет из-за боевых действий против запрещенной на территории РФ и многих других стран террористической группировки «Исламское государство» спрос на «черное золото» снизился, так как на севере страны вследствие войны с боевиками была приостановлена работа самой крупной НПЗ Ирака.

Справка ИА REGNUM :

«Западная Курна-2» — проект российской нефтегазовой компании «Лукойл». Это месторождение было открыто еще в 1973 году советскими геологами, однако разработки не велись до 2014 года. «Лукойл» намеревался освоить участок в 1997 году, однако из-за международных санкций эту идею не удалось реализовать. В 2009 году российская компания вместе со Statoil снова победили на тендере. Но на этот раз палки в колеса вставила норвежская компания, которая в 2012 году решила выйти из проекта.

И вот с третей попытки, в марте 2014 года, в 65 километрах от иракской Басры была запущена промышленная добыча на месторождении «Западная Курна-2». Это месторождение считается четвертым в мире по объемам запасов нефти. Российской «Лукойлу» принадлежит 75% акций проекта, остальные 25% находятся в распоряжении иранской госкомпании North oil. Уровень добычи в 2014 году составил 120 тыс. баррелей.