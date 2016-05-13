Эксперт: «Ирак намекает на повышение уровня производства нефти»
Багдад, 13 мая, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Ирак сигнализирует о том, что намерен развивать производство нефти, несмотря на низкие цены, и не планирует подписывать соглашение о заморозке объемов добычи «черного золота». Об этом сегодня, 13 мая, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Таким образом эксперт прокомментировал заявление иракского замминистра нефти Файяд аль-Нима о повышении стоимости нефти до $76 за баррель.
«Возможно, он намекает на то, что Ирак собирается наращивать уровень производства. Добыча нефти Ирака сейчас, действительно, постепенно растет. Рост приходится благодаря как раз нашей компании «Лукойл», которая сейчас разрабатывает проект «Западная Курна-2». Основной прирост Ирака в производстве нефти приходится именно на этот проект. Поэтому здесь, возможно, он (замминистр нефти Ирака — ред.) и имеет в виду: «Если вы рассчитываете на то, что цена вырастет из-за того, что предложение будет меньше спроса, то знайте, что Ирак будет продолжать наращивать объемы добычи», объяснил аналитик
Игорь Юшков добавив, что, вероятно, так Ирак сигнализирует о том, что не намерен подписывать соглашение о заморозке объемов добычи. Эксперт отметил, что все остальные страны, которые производят нефть, заявляют, как правило, о том, что они хотели бы, чтобы цена выросла, однако делают это аккуратно, боясь ошибиться с прогнощами:
«Ошибались постоянно в 2015 году, когда все говорили, что цена на нефть не упадет ниже $80 за баррель, не упадет ниже $70 за баррель, потому что никто не мог представить, что цена со $120 свалится до $28. В итоге, оказалось, постоянно ошибались. Сейчас, так как внимание чиновникам уделяется гораздо больше, естественно, что они сейчас гораздо осторожнее. И наш министр энергетики Александр Новак очень осторожно говорит об ожидании цен на нефть, говорит, что $50 за баррель — это надолго. Потому что лучше сказать, что цена на нефть будет низкая долго, чем сказать, что она сейчас вырастет и ошибиться, а потом его (Новака — ред.) будут критиковать за это», — заметил аналитик, подчеркнув также, что Ирак таким образом может давать сигнал о том, что будет развивать производство нефти.
ИА REGNUM напоминает, что заместитель министра нефти Ирака Файяд аль-Нима заявил в интервью для Bloomberg, которое было опубликовано сегодня, 13 мая, что в 2016 году цены на «черное золото» значительно вырастут, а в 2017 году уровень нефтяных котировок может составить $76. Кроме того, в 2018 году, как подчеркнул замминистр, Ирак ждет резкого подорожания нефти.
По словам аль-Нима, сегодня Ирак не способен увеличить объемы экспорта нефти, которые и так являются рекордными, из-за того, что спрос на нефть на внутреннем рынке продолжает расти. Замминистр привел показатели экспорта, так, в мае страна продает по 3,3 млн баррелей в сутки. Причем в эту цифру не входят поставки за рубеж нефти из полуавтономного курдского региона.
Отметим, что потребление Ирака по итогам минувшего года составило 770 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Спрос на нефть внутри Ирака вырос в период с 2003 по 2013 год на 7%. Однако на протяжении последних двух лет из-за боевых действий против запрещенной на территории РФ и многих других стран террористической группировки «Исламское государство» спрос на «черное золото» снизился, так как на севере страны вследствие войны с боевиками была приостановлена работа самой крупной НПЗ Ирака.
Справка ИА REGNUM :
«Западная Курна-2» — проект российской нефтегазовой компании «Лукойл». Это месторождение было открыто еще в 1973 году советскими геологами, однако разработки не велись до 2014 года. «Лукойл» намеревался освоить участок в 1997 году, однако из-за международных санкций эту идею не удалось реализовать. В 2009 году российская компания вместе со Statoil снова победили на тендере. Но на этот раз палки в колеса вставила норвежская компания, которая в 2012 году решила выйти из проекта.
И вот с третей попытки, в марте 2014 года, в 65 километрах от иракской Басры была запущена промышленная добыча на месторождении «Западная Курна-2». Это месторождение считается четвертым в мире по объемам запасов нефти. Российской «Лукойлу» принадлежит 75% акций проекта, остальные 25% находятся в распоряжении иранской госкомпании North oil. Уровень добычи в 2014 году составил 120 тыс. баррелей.