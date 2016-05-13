Греция, 13 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Агентство береговой охраны ЕС сообщает о 90-процентном падении количества мигрантов, прибывающих на греческие острова в апреле по сравнению с мартом, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Магнит

Представители Фронтекс утверждают, что менее 2,7 тысяч беженцев прибыли в прошлом месяце в Грецию. Такая тенденция вызвана миграционной сделкой ЕС и Турции от 18 марта и закрытием греческо-македонской границы.

Руководитель Фронтекса Фабрис Леггери заявил, что «снижение числа прибытий на греческие острова радикальное». Общее количество мигрантов в апреле было ниже, чем на одном острове Лесбос в критические дни кризиса беженцев.

Агентство отмечает также уменьшение миграции через «балканский маршрут» в Австрию, Германию и Скандинавию.