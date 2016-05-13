Москва, 13 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом Путин заявил сегодня, 13 мая, на совещании по ОПК, сообщает пресс-служба Кремля.

mda.mil Противоракетная оборона

Путин отметил, что последние события — в частности, ввод в строй американского радиолокационного рада в Румынии — говорят о том, что ситуация не становится лучше, а только усугубляется.

Напомним, накануне в румынском местечке Девеселу состоялась торжественная церемония открытия стационарной части американского комплекса Aegis Ashore, которая является частью американской ПРО в Европе.

Сегодня в Польше состоялась церемония закладки аналогичного комплекса ПРО в населенном пункте Редзиково.

Кремль и российский МИД заявили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.

На совещании ОПК Путин отметил, что Россия уже не раз высказывала свою озабоченность развитием ПРО в Европе и предлагала американским партнерам совместную работу.

«Всё это было, по сути, отвергнуто, нам предлагается не работа, а просто разговор на заданную тему, ничего конкретного. Всё делается в одностороннем порядке, без учета наших озабоченностей. Это вызывает сожаление», — подчеркнул российский лидер.