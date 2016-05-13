Брянск, 13 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. На реализацию программы переселения граждан из аварийных и ветхих домов в Брянской области планируют потратить 682 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. На эти деньги до 1 сентября 2017 года должен быть расселен 221 дом.

Jens karlsson Потрескавшаяся стена

Из 682 млн рублей 408 млн — деньги Фонда содействия развитию ЖКХ, 274 млн рублей — средства областного и местных бюджетов.

«По состоянию на 1 января 2016 года в рамках указанной программы переселен 2031 человек из 890 квартир переселяемой площадью 30 тыс. 461 кв. м. В целом для завершения программных мероприятий остается переселить 1123 человек из 493 квартир в 118 аварийных домах расселяемой площадью 17 тыс. 380 кв. м», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Александра Жигунова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца 2016 года в Брянской области будут капитально отремонтированы 265 домов.