Ереван, 13 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Его Святейшествo Папa Римский Франциск прибудет в Армению 24 июня 2016 г., говорится в сообщении пресс-службы президента Армении о программе визита в страну главы Римской-католической церкви.

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«В рамках визита в Ереванском международном аэропорту «Звартноц» состоится официальная церемония встречи, после которой понтифик отправится в Первопрестольный святой Эчмиадзин, где в Кафедральном соборе состоится церемония приветствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день вечером в резиденции президента Папа Римский Франциск встретится с президентом Сержем Саргсяном, а затем с представителями властей Армении, общественности и дипломатического корпуса. Первый день визита завершится встречей Папы Римского Франциска и Гарегина Второго, Католикоса всех армян в Эчмиадзине.

Утром 25 июня Понтифик посетит Цицернакаберд — мемориал и музей Геноцида армян. Затем Папа Римский Франциск вместе с Католикосом всех армян отправится в Гюмри, где на площади Вардананц будет отслужена Святая Литургия. В Гюмри папа римский также посетит монастырь конгрегации армянских сестер Непорочного зачатия «Богоматерь Армении», кафедральный собор Святой Богоматери Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви и Армянский Католический кафедральный храм Святых Мучеников. В тот же день вечером в Ереване на площади Республики состоится экуменическая церемония и Молитва о мире.

26 июня в Первопрестольном Святом Эчмиадзине папа римский встретится с епископами Армянской Католической церкви, примет участие в церемонии святой литургии и в экуменическом обеде вместе с Католикосом всех армян, архиепископами и епископами Армянской Апостольской Святой Церкви, архиепископами и епископами Армянской Католической Церкви и папской делегацией. Затем Папа Франциск встретится с делегатами и благотворителями Армянской Церкви.

Папа Римский Франциск и Католикос всех армян Гарегин Второй подпишут совместную декларацию. Предстоятели церквей также вознесут молитву в Хор Вирапском монастыре.

В тот же день Папа Римский Франциск из Еревана отправится в Рим.

Ранее предполагалось, что папа римский посетит Армению в сентябре 2016 года. Приглашение посетить Армению папе римскому передал в сентябре 2014 года, находящийся с официальным визитом в Ватикане президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщила тогда пресс-служба президента Армении, глава Римско-католической церкви с радостью принял приглашение, заверив, что приезд в Армению является его сердечным желанием.

12 апреля 2015 года Папа Римский Франциск в соборе Святого Петра в Ватикане отслужил литургию, посвященную 100-летней годовщине Геноцида армян.

Первый визит папы римского в Армению состоялся в 2001 году. Тогда глава Римской-католической церкви Иоанн Павел Второй присутствовал на празднованиях в честь 1700-летия принятия христианства в качестве государственной религии.