Москва, 13 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Законопроект о повышенной единовременной выплате из средств материнского капитала, комитет по вопросам семьи рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. Предлагается возобновить в 2016 году единовременные выплаты семьям, имеющим право на маткапитал.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Сумма вырастет на 5 тыс. рублей и составит 25 тыс. рублей. Норма будет действовать до 31 декабря 2016 года, заявление на выплату может быть подано не позднее 30 ноября 2016 года.

По информации Минтруда, 2,78 млн человек могут претендовать на эту выплату, что потребует 50 млрд рублей из федерального бюджета.

«Предлагаемые выплаты финансово обеспечены, так как на эти цели будут направлены остатки средств в бюджете ПФР на предоставление маткапитала», — пояснила глава комитета Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).