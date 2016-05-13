Екатеринбург, 13 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. 965 млн руб. чистой прибыли получило АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, Свердловская обл.) по итогам I квартала текущего года. Как отмечается в квартальном отчете УВЗ, выручка предприятия увеличилась на 8,5%, до 19,05 млрд рублей, тогда как себестоимость сократилась на 8,6%, до 9,8 млрд рублей. Отметим, что годом ранее, в I квартале 2015 г. УВЗ фиксировало 425,5 млн рублей чистого убытка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прибыль

Выручка от производства и реализации специальной техники, отметили в УВЗ, выросла на 0,95% и составила 14,57 млрд рублей (76,5% общего объема выручки), выручка от производства и реализации вагонной продукции увеличилась в 1,8 раза, до 3,36 млрд рублей (17,6% общего объема выручки).