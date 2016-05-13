Крым: кортики офицерам не вернули, несмотря на обещание Путина
Симферополь, 13 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. На флоте у офицеров, увольняющихся в запас, продолжают забирать офицерские кортики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал капитан 1 ранга запаса, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение севастопольского отставного офицера Сергея Горбачёва вернуть морским офицерам в запасе право на ношение кортиков. С такой просьбой Сергей Горбачёв обратился к президенту во время его большой пресс-конференции 17 декабря 2015 года.
Тогда Горбачёв сообщил Путину, что у офицеров, вышедших в отставку с правом ношения формы, стали изымать офицерские кортики. «Флот — организация консервативная, держится в значительной мере на традициях. Есть такая традиция, это привилегия, система поощрения, когда офицер, увольняемый в запас, увольнялся с правом ношения формы, и при этом флотская форма одежды предусматривала морской кортик. Примерно в течение последних двух лет кортик морской у офицеров стали изымать. Вот я прослужил 36 лет на флоте, не совсем понимаю, кому нужен мой кортик с изображением герба Советского Союза?» — спросил офицер."Кортики офицерам надо вернуть», — ответил Владимир Путин.
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Несмотря на эти слова президента, у офицеров продолжают забирать кортики. Так, Сергей Горбачёв рассказал, что недавно ему позвонил офицер, и рассказал, что его не рассчитывают по финансовому и иным видам довольствия при увольнении в запас до тех пор, пока он «не сдаст на склад свой кортик».
«С этим офицером я не был знаком, но его звонок меня не удивил: подобного рода обращения мне, председателю Союза журналистов Севастополя, капитану 1 ранга, в течение последнего времени поступали неоднократно. После моего вопроса, адресованного Верховному Главнокомандующему по поводу отмены решения об изъятии морских кортиков у офицеров, и его ставших чуть ли не афоризмом слов «а кортики офицерам надо вернуть», увы, такие обращения лишь возросли», — констатировал Горбачёв.
По его словам, кортики стали изымать «относительно недавно». Основанием для этого стало исключение кортика из перечня элементов формы одежды офицеров и мичманов ВМФ после введения в действие «состоявшихся на разных уровнях решений». В частности, благодаря Указу президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия», а затем и приказу министра обороны Российской Федерации от 22 июня 2015 года №300, утверждающему правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и порядок смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в ВС РФ. На основании статьи 74 главы 4 приказа МО РФ от 15 апреля 2013 года «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах Российской Федерации» при увольнении с военной службы кортик и стали требовать сдавать на склад воинской части. Кроме того, существуют и другие документы, например, принятый ещё в 1996 году Федеральный закон №150-ФЗ «Об оружии», хотя в 90-е и «нулевые» годы кортики не изымали.
«Так или иначе, но кортики начали изымать и… продолжают это делать до сих пор, несмотря на прямое указание Верховного Главнокомандующего, отданное аж целых полгода назад. А как известно, приказы нужно выполнять, независимо от формы их отдачи, будь они устными или письменными», — заключил капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачёв.