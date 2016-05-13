Симферополь, 13 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. На флоте у офицеров, увольняющихся в запас, продолжают забирать офицерские кортики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал капитан 1 ранга запаса, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Фото предоставлено Сергеем Горбачевым из личного архива На фото Сергей Горбачев

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение севастопольского отставного офицера Сергея Горбачёва вернуть морским офицерам в запасе право на ношение кортиков. С такой просьбой Сергей Горбачёв обратился к президенту во время его большой пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Тогда Горбачёв сообщил Путину, что у офицеров, вышедших в отставку с правом ношения формы, стали изымать офицерские кортики. «Флот — организация консервативная, держится в значительной мере на традициях. Есть такая традиция, это привилегия, система поощрения, когда офицер, увольняемый в запас, увольнялся с правом ношения формы, и при этом флотская форма одежды предусматривала морской кортик. Примерно в течение последних двух лет кортик морской у офицеров стали изымать. Вот я прослужил 36 лет на флоте, не совсем понимаю, кому нужен мой кортик с изображением герба Советского Союза?» — спросил офицер."Кортики офицерам надо вернуть», — ответил Владимир Путин.

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Несмотря на эти слова президента, у офицеров продолжают забирать кортики. Так, Сергей Горбачёв рассказал, что недавно ему позвонил офицер, и рассказал, что его не рассчитывают по финансовому и иным видам довольствия при увольнении в запас до тех пор, пока он «не сдаст на склад свой кортик».

«С этим офицером я не был знаком, но его звонок меня не удивил: подобного рода обращения мне, председателю Союза журналистов Севастополя, капитану 1 ранга, в течение последнего времени поступали неоднократно. После моего вопроса, адресованного Верховному Главнокомандующему по поводу отмены решения об изъятии морских кортиков у офицеров, и его ставших чуть ли не афоризмом слов «а кортики офицерам надо вернуть», увы, такие обращения лишь возросли», — констатировал Горбачёв.

По его словам, кортики стали изымать «относительно недавно». Основанием для этого стало исключение кортика из перечня элементов формы одежды офицеров и мичманов ВМФ после введения в действие «состоявшихся на разных уровнях решений». В частности, благодаря Указу президента Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 293 «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия», а затем и приказу министра обороны Российской Федерации от 22 июня 2015 года №300, утверждающему правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и порядок смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в ВС РФ. На основании статьи 74 главы 4 приказа МО РФ от 15 апреля 2013 года «Об утверждении Руководства по учету вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в Вооруженных Силах Российской Федерации» при увольнении с военной службы кортик и стали требовать сдавать на склад воинской части. Кроме того, существуют и другие документы, например, принятый ещё в 1996 году Федеральный закон №150-ФЗ «Об оружии», хотя в 90-е и «нулевые» годы кортики не изымали.

«Так или иначе, но кортики начали изымать и… продолжают это делать до сих пор, несмотря на прямое указание Верховного Главнокомандующего, отданное аж целых полгода назад. А как известно, приказы нужно выполнять, независимо от формы их отдачи, будь они устными или письменными», — заключил капитан 1 ранга в запасе Сергей Горбачёв.