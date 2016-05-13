Симферополь, 13 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Крыму с 29 апреля по 12 мая побывали 161,6 тысячи человек, что на 23,3% выше уровня прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма.

Александр Дейнека. В Крыму (фрагмент). 1956

«За аналогичный период 2015 года в Крыму отдохнули 131,1 тысячи человек. Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений в период майских праздников по Крыму составила 32%, что на 9,5% выше уровня 2015 года. Всего количество отдохнувших с начала года — 616,8 тысячи туристов, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

По его словам, на майские праздники наиболее востребованными видами туризма были культурно-познавательный, пешеходный и детский туризм. Наиболее популярными курортными регионами стали Большая Ялта — 44% туристов от общего количества отдохнувших, 25% — Евпатория, 14% — Алушта, 8% — Саки, по 4% — Судакский и Феодосийский регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь и Ялта пользовались высоким спросом у туристов на майские праздники в 2016 году по данным анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 10 мая туристами, путешествующими самостоятельно.