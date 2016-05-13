Калуга, 13 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. 324 акта по фактам незаконного потребления электроэнергии было составлено с января по май 2016 года сотрудниками филиала «Калугаэнерго». Выявленный объем электроэнергии, которой калужане пользовались незаконно, составил 3 млн. кВт*ч.

electric-tolk.ru Граждане придумывают хитроумные устройства для воровства электроэнергии

Как сообщил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Алексей Писаревский, в ходе проверок вскрылось 248 факта безучетного потребления электроэнергии. Большинство из них выявлены в бытовом секторе: частных домовладениях, многоквартирных домах.

Так, житель деревни Кипеть Сухиничского района был уличен в безучетном потреблении электроэнергии объемом 22 000 кВт*ч. Факт значительного по объему безучетного потребления обнаружен и в Малоярославецком районе: на приборе учета одного из предприятий была изменена схема подключения, и он не учитывал потребляемую электроэнергию. В результате составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии объемом 288 тысяч кВт*ч., это значит, что предпринимателю придется заплатить более 1, 4 млн. рублей.

Есть потребители, которые не утруждают себя заключением договоров энергоснабжения и самовольно подключаются к сетям Калугаэнерго. За 4 месяца составлено 76 актов по фактам бездоговорного энергопотребления. К примеру гражданка К. в своем доме в Боровском районе пользовалась электроэнергией незаконно и сейчас ей придется заплатить более 137 тысяч рублей.

Выявленные случаи незаконного потребления электроэнергии — это, в том числе, результат проведения инструментальных проверок. Изобретательные граждане придумывают хитроумные устройства для незаконного пользования электроэнергией. Впрочем, энергетики стараются работать на опережение народных умельцев: в их арсенале есть современные приборы, которые в любом случае обнаружат факт воровства.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с администрациями муниципальных образований оказывают существенную помощь сотрудникам Калугаэнерго в выявлении и пресечении фактов незаконного потребления электроэнергии. С начала 2016 года в органы внутренних дел, для привлечения виновных лиц к административной ответственности по признакам ст. 7.19 КоАП РФ, направлено 158 материалов.

В феврале 2016 года сотрудниками Калугаэнерго совместно с представителем службы участковых уполномоченных УМВД России по г. Калуге был выявлен факт безучётного потребления электроэнергии в размере 7 886 кВт*ч. Калужанин, проживающий на ул. Советская в Калуге, посредством наложения на прибор учёта магнита пытался нарушить его нормальную работу, но был пойман с поличным, магнит изъят, а материал направлен в органы внутренних дел.

За 4 месяца 2016 года в суды по фактам бездоговорного потребления направлены 44 иска на сумму 61 млн. рублей. Судами уже рассмотрено 33 дела, все удовлетворены в полном объеме.