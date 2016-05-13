Калининградская прокуратура оспорила мягкий приговор по «откату с Победы»
Калининград, 13 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области приняла решение оспорить наказание, назначенное заместителю главе г. Гусева Кириллу Козлову, который обвинялся в «откате с Победы».
Напомним, суд установил, что Козлов использовал свои служебные полномочия вопреки интересам муниципальной службы, потребовав от представителя ООО «Реставратор» перевести 635 тыс. рублей на расчетный счет Фонда «Благоустройство и развитие Гусевского городского округа».
Только после этого «отката» чиновник обещал представителю ООО «Реставратор» подписать акты выполненных работ на братской могиле советским воинам, расположенной в посёлке Ольховатка.
Представитель ООО «Реставратор», будучи поставленным в такие условия, при которых исполнение муниципального контракта без передачи Козлову денег повлечет оттягивание приемки ремонтно-восстановительных работ и неполучение оплаты, согласился с требованиями чиновника перечислить деньги.
По данным прокуратуры, государственный обвинитель предложил суду определить Козлову меру наказания в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако чиновника лишили всего лишь права три года не работать в госорганах.
«Прокуратура Гурьевского района, уважая позицию суда, вместе с тем воспользовалась предоставленным ей Уголовно-процессуальным кодексом РФ правом и, добиваясь справедливого наказания за совершенное преступление, внесла апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об изменении приговора и назначении осужденному реального отбывания наказания», — сообщили сегодня, 13 мая, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области.