Калининград, 13 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области приняла решение оспорить наказание, назначенное заместителю главе г. Гусева Кириллу Козлову, который обвинялся в «откате с Победы».

39.mvd.ru Деньги, изъятые у заместителя главы города Гусева Кирилла Козлова

Напомним, суд установил, что Козлов использовал свои служебные полномочия вопреки интересам муниципальной службы, потребовав от представителя ООО «Реставратор» перевести 635 тыс. рублей на расчетный счет Фонда «Благоустройство и развитие Гусевского городского округа».

Только после этого «отката» чиновник обещал представителю ООО «Реставратор» подписать акты выполненных работ на братской могиле советским воинам, расположенной в посёлке Ольховатка.

Представитель ООО «Реставратор», будучи поставленным в такие условия, при которых исполнение муниципального контракта без передачи Козлову денег повлечет оттягивание приемки ремонтно-восстановительных работ и неполучение оплаты, согласился с требованиями чиновника перечислить деньги.

По данным прокуратуры, государственный обвинитель предложил суду определить Козлову меру наказания в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако чиновника лишили всего лишь права три года не работать в госорганах.

«Прокуратура Гурьевского района, уважая позицию суда, вместе с тем воспользовалась предоставленным ей Уголовно-процессуальным кодексом РФ правом и, добиваясь справедливого наказания за совершенное преступление, внесла апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об изменении приговора и назначении осужденному реального отбывания наказания», — сообщили сегодня, 13 мая, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области.