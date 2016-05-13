Ялта, Крым, 13 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Более 700 участников и более 70 экспертов принимают участие в форуме «Сообщество», который проходит в Ялте 13−14 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

форумсообщество.рф Форум «Сообщество» в Севастополе

По словам члена ОП РФ Юлии Зимовой, главная цель форума — это выявление гражданских активистов: «Наша работа с ними — это некий «социальный лифт», в связи с тем, что Крым с нами, у нас много нового, что мы готовы показать и рассказать».

Впервые в рамках форума «Сообщество» будет работать секция по развитию НКО на селе и в малых городах. «Мы понимаем, что многие активисты здесь еще не зарегистрированы, и наша цель — их выявить и поддержать, — рассказала председатель комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Евгения Уваркина. — Также мы хотим поддержать те организации, которые ведут свою деятельность, опираясь на принципы социальной ответственности. Кроме того, мы понимаем, что не всем активистам нужна юридическая регистрация, например, если они действуют на селе численностью до 500 человек. Но и их нам нужно найти и оказать поддержку, научить, подсказать». По ее словам, фонд «Перспектива» — именно тот грантооператор, который будет поддерживать НКО и гражданских активистов на селе.

В преддверии открытия форума было проведено выездное совещание Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий с участием представителей Минсельхоза РФ. На совещании, в котором участвовали представители крымской общественности и фермеры, обсуждались основные проблемы, которые мешают развитию отрасли в Крыму. Сегодня же, 13 мая, Минсельхоз предложил Общественной палате РФ включиться в составление дорожной карты по развитию сельских территорий Крыма. Этому будет способствовать и проведение секции «Развитие НКО на селе и в малых городах: «Деревня — душа России» в рамках форума «Сообщество», также запланированное на 13 мая.

Кроме того, в рамках форума начала работу приемная Общественной палаты России. Здесь общественные активисты могут получить консультации экспертов по таким вопросам, как создание и аспекты деятельности НКО, образовательные программы и проекты ОП РФ для НКО, получение государственных грантов и других видов поддержки.

Добавим, что форумы активных граждан «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ во всех федеральных округах второй год. Впервые серия состоялась в 2015 году, участие в этих мероприятиях приняли более 12 тысяч человек. В этом году форумы уже состоялись в Перми (ПФО), Омске (СФО) и Хабаровске (ДФО). После ялтинского форума (КФО), согласно плану, мероприятия пройдут в Екатеринбурге (июнь, УрФО), Вологде (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО) и Волгограде (сентябрь, ЮФО). Итоговый форум, приуроченный ко Дню народного единства, планируется провести в Москве 3−4 ноября.