Челябинск, 13 мая, 2016, 20:39 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник ГУФСИН обнаружен мёртвым. Мужчина находился под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий и причастности к гибели одного из заключенных в штрафном изоляторе колонии №2. Как сообщили 13 мая в региональном следственном управлении, тело подследственного вчера вечером, 12 мая, обнаружила его жена. Добровольно ли 27-летний сотрудник системы исполнения наказания свел счеты с жизнью или смерть наступила при каких-либо других обстоятельствах, сейчас выясняют следователи.

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«При осмотре места происшествия и тела мужчины следов борьбы и телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и мотивов самоубийства. Ход проверки руководством следственного управления взят на контроль. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в следственном комитете.

Отметим, что криминальная история, в причастности к которой подозревали действующего сотрудника ГУФСИН, имела достаточно большой общественный резонанс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года в камере ШИЗО колонии №2 был обнаружен повешенным 39-летний заключенный Султан Исраилов. По первоначальной версии причиной смерти стал суицид, но такое заключение администрации колонии вызвало волну возмущения среди заключенных и около 5000 человек объявили голодовку и потребовали тщательного разбирательства в обстоятельствах гибели заключенного.

Позже результаты экспертизы позволили следователям сделать вывод, что повешение заключенного было инсценировано. На самом же деле Исраилов погиб вследствие жестоких издевательств. Мужчину заковывали в наручники, били не только руками и ногами, но и палкой. Под подозрение попали сотрудники исправительного учреждения Александр Донцов, Владимир Малинин и Владимир Зорин, у которых заключенный вызывал острую личную неприязнь. Следствие считает, что они якобы завязали петлей шарф и накинули его на шею потерпевшего, что в итоге и привело к его удушению.