Ярославль, 13 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Общественность Ярославля требует увеличить количество чиновников, ответственных за охрану объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия Игорь Гаврилов.

фото Ольги Мазановой храм Николы Мокрого в Ярославле

Такое предложение было высказано 13 мая на пленарном заседании региональной общественной палаты, посвященном проблемам сохранения культурного наследия области. Общественники отметили необходимость увеличения штатной численности областного департамента охраны объектов культурного наследия. По их мнению, имеющийся на сегодняшний день ресурс департамента не позволяет обеспечить адекватную работу по сохранению памятников.

«В настоящее время штатное расписание департамента — 19,5 единиц. При этом в Ярославской области насчитывается примерно 4700 памятников разного уровня. По этому показателю наш регион — третий в России. В Москве 9000 памятников и порядка 240 человек чиновников, отвечающих за их охрану. В Петербурге 6000 памятников на 170 чиновников», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Гаврилов.

Он отмечает, что сотрудникам департамента необходимо грамотно описать памятники, составить на каждый необходимый пакет документов, утвердить статус объекта. Кроме того, необходимо заниматься и составлением смет на сохранение, восстановление и поддержание объектов культурного наследия.

«Хорошо, если один человек в год сможет сделать эту работу по 10−15 объектам, а подавать документы на федеральный уровень надо сразу на 100. Проблема и в том, что сейчас в муниципальных районах нет представительств ведомства, которые бы сами, «ногами», искали проблемы и работали. Нет рецепторов по области. Тогда не проще ли вообще довести ситуацию до маразма и сократить департамент, потому что они физически ничего не смогут сделать. Смешно прозвучит, но общественность требует увеличить количество чиновников. И это будет правильно», — прокомментировал Игорь Гаврилов.