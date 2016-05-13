Санкт-Петербург, 13 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Вячеслав Урусов вступил в должность руководителя Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства». Ранее он следил за строительством олимпийских объектов в Сочи и курировал строительство объектов высотного жилья и дорожной инфраструктуры Москвы.

Boris Tylevich Раздвижной мост в Петербурге

Должность главы Дирекции стала вакантной после того, как прежний ее глава Сергей Морозов возглавил комитет по строительству правительства Санкт-Петербурга.

Как сообщили сегодня в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, которому подчиняется «Дирекция транспортного строительства», Вячеслав Урусов приступил к исполнению обязанностей директора 4 мая, ранее он находился в должности с приставкой и.о.

Как напомнили в Смольном, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» осуществляет функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а именно: дорог, транспортных магистралей, мостовых переходов, путепроводных развязок и эстакад, транспортных и пешеходных тоннелей, набережных и других объектов городской инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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Как сообщало накануне ИА REGNUM, в «Дирекции транспортного строительства» в марте и мае 2016 года прошли следственные действия, по неофициальным данным, связанные с контрактами на строительство Красносельско-Калининской и продолжения Невско-Василеостровской линий Петербургского метрополитена. Обыски и выемки документов проводили сотрудники ФСБ.

Вячеслав Урусов родился 6 марта 1963 г. в Волгоградской области. С 1980 г. по 2009 г. проходил службу в Вооруженных силах на различных строительных должностях, от линейного инженера до начальника отдела капитального строительства Забайкальского и Сибирского военного округа, с 2007 года — Московского военного округа.

С 2010 г. по 2014 г. участвовал в строительстве олимпийских объектов в должности заместителя директора дирекции мониторинга и сводной отчетности в Филиале «ГК Олимпстрой», работал в Министерстве юстиции РФ. С 2011 г. был назначен на должность руководителя службы заказчика ЗАО «Сити — ХХI век» в Москве. С октября 2014 г. — в Санкт-Петербурге в СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»