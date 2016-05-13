Рига, 13 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. 9 мая используется для раскола общества, заявил в интервью газете «Неаткарига» президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает LETA.

Алексей Кокорекин. Бей фашистского гада. 1941

Вейонис посетовал на то, что «интерпретацию исторических фактов на полную мощность использует российская машина информационной войны».

«Мы не сумели достучаться до русскоязычных, и многие из чувствуют себя отверженными. Они испытывают чувство неприкаянности, и Россия это эффективно использует, чтобы повлиять на их мысли и чувства. Такая умелая манипуляция в какой-то момент может создать проблемы для латвийского государства. Поэтому нам надо работать с этой частью общества, развивая критическое мышление», — сказал президент Латвии.

Напомним, на празднование Дня Победы около памятника Освободителям Риги в 2016 году собралось около 150 тыс. человек.