Ярославль, 13 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Московский городской суд 12 мая 2016 года вынес приговор полковнику МВД России Астемиру Сокурову, который обвинялся в вымогательстве денег у заместителя председателя Правительства Ярославской области Михаила Крупина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Московском городском суде. Высокопоставленый сотрудник антикоррупционного ведомства приговорен к 6 годам лишения свободы.

фото сайта sudmoskvy.ru

Речь идет о попытке вымогательства денег у Михаила Крупина, который на момент рассматривавшихся в суде событий был заместителем директора энергетической компании «МОЭСК».

Как сообщает сайт Генеральной прокуратуре РФ, Сокуров обвинялся в покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. По версии следствия, весной 2015 год Сокуров путем обмана потребовал от бывшего заместителя генерального директора ОАО «МОЭСК» Крупина передать ему 500 тыс долларов, обещая содействие в прекращении проверки и не привлечении последнего к уголовной ответственности.

Сразу после получения от потерпевшего требуемых денег Сокуров был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как выяснилось, проведение такой проверки не входило в полномочия сотрудника МВД, поэтому его действия были квалифицированы не как вымогательство взятки, а как мошенничество. Впоследствии Астемир Сокуров был уволен из органов внутренних дел. Вину он признал частично.

Эта криминальная история случилась вскоре после ареста непосредственного шефа Сокурова генерала МВД Дениса Сугробова.