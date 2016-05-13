Рим, 13 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Большинство мигрантов, спасённых в море и доставленных в последние несколько дней в Италию, не являются выходцами из Сирии, как сообщалось ранее, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты в Европу

Командующий береговой охраны, который организовал ряд спасательных операций 12 мая, первоначально заявил, что большую часть вновь прибывших, по всей видимости, составляют выходцы из Сирии — что свидетельствует о том, что беженцы с Ближнего Востока теперь выбирают этот маршрут в ЕС.

Однако при дальнейшей проверке оказалось, что хотя на борту спасательных лодок, возможно, и были граждане Ирака и Сирии, там также присутствовало большое число выходцев из Египта, Сомали и Эритреи. В общей сложности, на двух лодках было более 800 человек.

«Большая часть не из Сирии», — заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Карлотта Сами, после того, как первая группа мигрантов была привезена на сушу.

Она подтвердила первоначальные сообщения о том, что оба судна направились из Египта, а не из Ливии, которая обычно является отправной точкой для нелегальных перевозчиков мигрантов в ЕС из Северной Африки.

«Ясно только одно — маршрут из Египта слишком долог и очень опасен, а этим людям, в том числе многим семьям с грудными детьми, приходится дрейфовать в море помногу дней, вплоть до недели», — заявила она. «Нам также известно, что там много несовершеннолетних лиц, в возрасте от 12 до 16 и 17 лет», — добавила сотрудница ООН.