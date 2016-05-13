Новую волну мигрантов в ЕС составляют выходцы не из Сирии
Рим, 13 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Большинство мигрантов, спасённых в море и доставленных в последние несколько дней в Италию, не являются выходцами из Сирии, как сообщалось ранее, передает Reuters.
Командующий береговой охраны, который организовал ряд спасательных операций 12 мая, первоначально заявил, что большую часть вновь прибывших, по всей видимости, составляют выходцы из Сирии — что свидетельствует о том, что беженцы с Ближнего Востока теперь выбирают этот маршрут в ЕС.
Однако при дальнейшей проверке оказалось, что хотя на борту спасательных лодок, возможно, и были граждане Ирака и Сирии, там также присутствовало большое число выходцев из Египта, Сомали и Эритреи. В общей сложности, на двух лодках было более 800 человек.
«Большая часть не из Сирии», — заявил официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Карлотта Сами, после того, как первая группа мигрантов была привезена на сушу.
Она подтвердила первоначальные сообщения о том, что оба судна направились из Египта, а не из Ливии, которая обычно является отправной точкой для нелегальных перевозчиков мигрантов в ЕС из Северной Африки.
«Ясно только одно — маршрут из Египта слишком долог и очень опасен, а этим людям, в том числе многим семьям с грудными детьми, приходится дрейфовать в море помногу дней, вплоть до недели», — заявила она. «Нам также известно, что там много несовершеннолетних лиц, в возрасте от 12 до 16 и 17 лет», — добавила сотрудница ООН.