Москва, 13 мая, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Компания BMW опубликовала российский ценник своего самого скоростного автомобиля, сообщает издание Motor.

BMW M4 GTS

Сообщается, что баварский спорткар M4 GTS в белом цветовой гамме обойдется российскому покупателю в сумму, равную 11, 065 млн рублей. Тот же автомобиль матового серого цвета будет стоить уже 11,346 млн рублей.

BMW M4 GTS является самым скоростным автомобилем из всех выпущенных баварским автомобильным концерном. Бескомпромиссный спорткар M4 GTS был показан прошлой осенью на Токийском автосалоне.

Спортивный автомобиль кардинально отличается от прототипа — гражданской версии M4. Трехлитровый битурбо-двигатель развивает мощность в 500 л. с. и 600 Нм против 431 и 550 Нм у обычного М4 за счет применения системы водного впрыска, понижающей температуру в камере сгорания. GTS-модификация получила еще и усиленный карбоновыми элементами кузов.

Скорости в 100 км/ч самый резвый BMW достигает за 3,7 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена 305 км/ч.

Отметим, что журнал Forbes признал BMW вторым из самых дорогих автомобильных брендов мира.