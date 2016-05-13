Москва, 13 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации начинает проверку в связи с поступившими обращениями по поводу опубликованных в ряде СМИ сведений о возможно противоправных действиях бизнес-группы семьи Нестеренко и участии в них Алексея Навального. Главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах лиц нормам федерального законодательства.

Rae Allen Правосудие

Все действия фигурантов материалов получат надлежащую оценку как в рамках гражданско-правовых отношений, так и с точки зрения уголовно-процессуального законодательства. В частности, на предмет наличия коррупционной составляющей будут проверены тендерные процедуры, размещение заказов и определение победителей в них.

К проведению проверки будут привлечены специалисты контролирующих органов и правоохранительных структур.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, СМИ стали известны подробности возникновения «стартового капитала» экс-чиновника Алексея Навального, а также подробности развития бизнеса компании «Мосфундаментстрой-6» (МФС-6), принадлежащей Виктору Нестеренко и его сыну Ивану, другу и одногруппнику Алексея Навального.