Ярославль, 13 мая, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Новый детский сад в Угличе планируют сдать до конца 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Ход строительства детского сада в микрорайоне Мирный 13 мая проверили депутаты комитета Яроблдумы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.

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Решение о строительстве детсада на 220 мест в микрорайоне Мирный было принято в 2013 году. Администрация района подготовила проектно-сметную документацию, обозначив стоимость строительства в 127 млн рублей. Реализовать проект планировалось в рамках федеральной программы на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов.

В декабре 2014 года конкурс на строительство выиграло ООО ГК Деловой мир, предложив построить объект за 90 миллионов рублей. К лету 2015 года стало ясно, что подрядчик условия контракта не выполнит и в сроки не уложится. Подрядчик успел только уложить фундамент на 8 млн рублей, а аванса получил — 24 млн. Контракт с ним был расторгнут в судебном порядке, и областные власти занимаются взысканием долгов. Ответственность за строительство переложили на муниципальные власти, которые скорректировали проект под предлогом многочисленных нарушений, выявленных в ходе строительства. В результате корректировок стоимость строительства выросла до 175 млн рублей.

Между тем некоторые депутаты Ярославской областной думы вполне оптимистично оценивают перспективы развития ситуации.

«Я считаю, что объект удастся сдать в срок, потому что торги проведены и подрядчик определен. Он уже успешно работал на Ярославской земле. Считаю, что с поставленной задачей — закончить строительств объекта в кратчайшие сроки он справится. Все необходимые обязательства, которые должны были сделать депутаты Ярославской областной Думы и местная власть, выполнены», — пояснил заместитель председателя комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр Неберт.

Всего в рамках федеральной программы в Ярославской области планировалось построить 13 детских садов — в Ярославле, Рыбинске, Данилове, Угличе, Пошехонье, Ярославском и Рыбинском районах. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе, в настоящее время сданы 4 детских сада, заморожено строительство 3 объектов в Ярославле. Также, по сведениям корреспондента ИА REGNUM, в настоящее время приостановлено строительство детского сада в Пошехонье. По словам главы администрации Пошехонского района Николая Белова, контракт с подрядчиком, осуществлявшим строительство, расторгнут по причине обнаружения недочетов в проектно-сметной документации. Работы на объекте выполняло ООО «Минин и Пожарский».