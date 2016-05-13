Москва, 13 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. По Конституции РФ работа, труд — это право человека, а не обязанность. Сейчас время свободных рынков, и люди, которых предполагается обложить налогом на «безработность», это те, кто занимается коммерческой деятельностью, граждане, которые фактически освободили государство от обязанности заботиться о себе и делают это самостоятельно. Их вряд ли удастся обложить дополнительным налогом — они найдут пути не уплачивать его, заявил генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможное введение в России налога для трудоспособных неработающих граждан.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. СССР. 1965 Тунеядцы

«Уже сегодня существуют сервисы, позволяющие трудоустроиться фиктивно и платить налоги, отчисления с суммы минимального оклада, который составляет на сегодняшний день порядка 8 тысяч рублей. Введение так называемого «налога на тунеядство» приведет к тому, что число подобных сервисов резко возрастет. Однако говорить о легализации доходов населения в данном случае не придется», — считает Петропольский.

«Более эффективно было бы отладить такую систему, которая позволила бы отслеживать и соотносить доходы и расходы гражданина, и, если его расходы в десятки, сотни, тысячи раз превосходят доходы, рассматривать вопрос о привлечении его к ответственности за «теневой заработок». Однако для этого необходимы системные изменения в законодательстве, которые, с одной стороны, позволили бы вывести из тени граждан, скрывающих доходы от государства, а с другой стороны не нарушили прав и интересов добросовестных налогоплательщиков», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Минтруд РФ начал обсуждать введение налога на тунеядство. Министерстве труда и социальной защиты России на примере Белоруссии, где налог уже принят. Между тем, в феврале 2016 года глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не занимается законами, которые бы касались вопроса тунеядства.

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