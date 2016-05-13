Красногорск, 13 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в нескольких районах Московской области сохраняется повышенная опасность возникновения пожаров, сообщает 13 мая ГУ МЧС России по Подмосковью.

Bertknot Лесной пожар

«В ближайшие дни сразу в нескольких районах Московской области ожидается высокий класс пожароопасности! 12−15 мая в Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском, Истринском, Одинцовском, Шатурском районах Московской области сохраняется пожароопасность 4 класса», — говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб напоминают гражданам, о необходимости аккуратного обращения с огнём и соблюдении правил пожарной безопасности в лесах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение суток в регионах Дальнего Востока огонь полыхал на площади более 7,5 тыс. гектаров леса. В тушении пожаров участвовали 1266 человек, 234 единицы техники, 6 вертолетов и 5 иных воздушных судов. Наиболее тяжелая ситуация с лесными пожарами сохраняется в Амурской области.