Москва, 13 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Представители России и Белоруссии на следующей неделе проведут консультации по «газовым вопросам». Об этом, как передает Forbes, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

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«Я думаю, что мы продолжим вместе с нашими белорусскими коллегами по этому поводу консультации, — сказал глава российского ведомства. — У нас есть поручение правительства по этому поводу. Буквально, на следующей неделе мы будем эти вопросы обсуждать с белорусскими коллегами».

При этом Новак добавил, что власти России пока не планируют предоставлять Белоруссии скидки на «голубое топливо».

«Пока мы не планируем никакой (скидки на газ для Белоруссии)», — отметил глава Минэнерго.

Отметим, что Россия предоставляет газ Белоруссии по цене $132 за 1 тысячу кубометров, при этом Минск настаивает на существенной скидке на данное топливо.

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