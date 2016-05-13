Берлин, 13 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Спецслужбы России, по всей видимости, ответственны за массированную кибератаку на нижнюю палату парламента ФРГ в 2015 году, в результате которой все компьютерные системы учреждения не функционировали на протяжении нескольких дней, заявили 13 мая в Федеральной службе защиты конституции Германии. Об этом сообщает Reuters.

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По данным ведомства, за атакой стояла группа под названием «Sofacy». «У федеральной службы есть свидетельства о том, что группа управляется российским государством. Сотрудники службы на протяжении многих лет следили за её деятельностью», — говорится в заявлении Службы.

В свою очередь, глава федеральной службы Георг Массен отметил, что правительственные, деловые и образовательные учреждения находятся под «постоянной угрозой», в том числе в таких важных отраслях, как энергетика и телекоммуникации.

«В ходе тех операций, за которыми служба наблюдала в прошлом, основной целью был сбор информации, иными словами — шпионаж», — добавил Массен. «Однако в последнее время российские спецслужбы также проявляют готовность к проведению актов саботажа».

Также на этой неделе в охранно-исследовательской компании Trend Micro заявили, что группа хакеров, целью которых становятся критики российского правительства, пытаются с апреля совершить атаку на компьютерные системы консервативной партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Атака на компьютерные системы нижней палаты парламента Германии, о которой впервые сообщалась в мае 2015 года, нанесла серьёзный ущерб, в результате чего властям пришлось отключить компьютерные системы на несколько дней, чтобы осуществить их ремонт.