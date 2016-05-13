Душанбе, 13 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Вступительные экзамены для поступления в учебные заведения, дающие начальное и среднее профессиональное образование, вне зависимости от форм собственности, таджикистанцы будут сдавать в Национальном центре тестирования (НЦТ). Сегодня, 13 мая, одобрены соответствующие поправки в закон «Об образовании», передает «Азия-Плюс».

kyrtag.kg Тестирование

Исключением стали учебные заведения по подготовке кадров силовых структур.

«Данные требования направлены на устранение коррупционных сделок для поступления в техникумы, колледжи и других профессиональные учебные заведения», — сообщил заместитель министра образования и науки Таджикистана Бозорали Одиназода.

Напомним, НЦТ в Таджикистане был создан в 2008 году, однако из-за финансовых трудностей начало его работы откладывалось. Министерство образования обратилось за помощью к международным финансовым организациям.

В 2011 году Россия выделила $3,4 млн в рамках «Российской программы содействия образованию в целях развития (READ)» на укрепление потенциала НЦТ для развития в стране системы единых вступительных экзаменов в вузы.

В 2014 году Национальный центр тестирования был выведен из подчинения Министерства образования и переподчинен президенту, получив статус Госучреждения при президенте Таджикистана. С того же года Центр стал принимать экзамены, причем только для поступления в высшие учебные заведения, взимая за это оплату в 200 сомони (порядка 1700 российских рублей) с каждого абитуриента.