Красноярск, 13 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский выехал в западные территории региона и посетил с рабочим визитом города Шарыпово и Назарово. В ходе поездки он встретился с представителями администраций муниципалитетов, руководителями ключевых предприятий и учреждений и обсудил с ними положение дел и перспективы развития территорий. Разговор шел о противодействии экономическому кризису, о возможностях поддержки действующих производств и запуска новых.

Сергей Иванов. Приезд воеводы. 1909

Как рассказал ИА REGNUM главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ управления пресс-службы краевого правительства Никита Палеха, в плане создания новых предприятий конкретно обсуждались два проекта. «Если говорить конкретно о новых производствах, то в Шарыповском районе идет работа инвестора по запуску большой птицефабрики. Решение принято, площадка найдена, сейчас на ней ведутся проектные работы. Эту тему уже давно прорабатывают. Второе — это проект запуска тепличных хозяйств. Этому способствует близость ГРЭС, наличие определенных дешевых ресурсов. И у некоторого инвестора появился интерес по запуску такого предприятия», — сказал он.

В ходе встреч Толоконский неоднократно подчеркивал, что в силу объективных финансовых ограничений краевой бюджет не может покрыть все инвестиционные потребности, поэтому средства в первую очередь будут направляться в социальную сферу, на поддержку инфраструктуры и основные государственные программы.

Между тем в плане индустриальных проектов об открытии новых производств речи пока не идет, задача заключается лишь в спасении от развала имеющихся мощностей — заводов, уцелевших с советских времен. Критическая экономическая ситуация сложилась на Восточно-Сибирском заводе металлоконструкций в Назарово. Несмотря на увеличение выпуска продукции в последние годы, завод продолжает испытывать трудности.

По мнению губернатора, ведущаяся плановая работа с потенциальными инвесторами поможет выработке всестороннего плана социально-экономического развития. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, Палеха подтвердил, что в данном случае имелась в виду «Стратегия 2030». «Сейчас она разработана на уровне края и проходит обсуждение. В ближайшее время на основе краевой будут разрабатываться стратегии отдельных территорий и муниципалитетов», — отметил специалист пресс-службы.

В Шарыпово речь велась о строительстве двух крупных объектов — нового родильного дома и многофункционального культурного центра. Город выиграл конкурс Министерства культуры РФ и вошел в федеральную программу строительства таких центров. Толоконский заявил, что будет содействовать скорейшему поступлению федеральных средств и началу возведения объекта уже в текущем году.

Однако, как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь администрации города Шарыпово Ирина Могилюк, с выделением средств не все просто. «Общая стоимость строительства составляет 100 млн рублей. Изначально планировалось, что финансирование поступить 50 на 50 из федерального и краевого бюджетов. Когда у нас был губернатор, он обозначил строительство центра в качестве своего поручения, но отметил, что над этой задачей еще предстоит поработать в Москве и в крае», — отметила она, добавив, что реализация проекта находится в ведении краевого управления капитального строительства, и полной информацией владеют только там.

В то же время в пресс-службе краевого правительства на вопрос об источниках финансирования культурного центра в Шарыпово заявили, что выделение краевых средств не планируется. «Это чисто федеральный проект. Он полностью финансируется из средств Минкульта России», — заявил Палеха.