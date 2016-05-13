Москва, 13 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. За несколько лет в закон о банкротстве внесли более 40 уточняющих изменений, однако процедура объявления предприятия неплатежеспособным все еще нуждается в оптимизации. Заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков убежден, что система банкротства должна иметь неагрессивный характер, не приводить к захвату недвижимости неплатежеспособного собственника, а давать возможность финансового оздоровления предприятия с сохранением рабочих мест. Для этого, по его мнению, нужно ввести единые стандартные нормативы прав и обязанностей кредиторов и заемщиков. Аксаков предложил создать специальную госструктуру, которая могла бы регулировать исполнение этих стандартных норм и контролировать социальную ответственность бизнесменов, сообщило BFM.

Уильям Хогарт. Карьера мота. Арест за долг. 1735

Специально для ИА REGNUM ситуацию в сфере процедур банкротства юридических лиц прокомментировала Ирина Зуй, адвокат Московской областной коллегии адвокатов:

«Учитывая наметившийся кризис неплатежей на недавно еще высоколиквидных лизинговых сегментах рынка и рынках бизнес-кредитования, все больше и больше организаций и частных лиц сталкиваются с невозможностью быстро и эффективно реализовать свои права требования по исполнительному листу: должник зачастую либо отговаривается тем, что на его счетах отсутствуют денежные средства, имущество, которое можно было бы продать в пользу взыскателя на стадии исполнительно производства, также отсутствует. В таких случаях взыскатель начинает искать на юридическом рынке адвокатов, имеющих специальные здания и квалификацию на ранке банкротства компаний.

Если у вас есть исполнительный лист в отношении денежного требования на сумму не менее 300 000 рублей к должнику — юридическому лицу, вам известно, что должник — действующая организация, у нее имеются активы, но в силу ряда причин эта организация не торопится исполнять свое обязательство и возвращать вам сумму задолженности, один из наиболее эффективных способов защиты прав кредитора — это подача в арбитражный суд заявления о признании организации — должника несостоятельным (банкротом). Особенности процедуры банкротства юридических лиц регулируются нормами Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Итак, в каких же случаях можно обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом? Условий два: наличие вступившего в законную силу решения любого суда о присуждении денежной суммы, и размер присужденной денежной суммы должен превышать 300 000 рублей.

Преимущества процедуры банкротства для кредитора заключается в том, что в банкротном процессе (в случае, если должник добровольно не погасит сумму долга на первоначальной стадии банкротной процедуры, что бывает достаточно часто, особенно в случаях, когда сумма задолженности минимальна и должник хочет избежать «внешнего копания» в своих финансовых документах) кредитор (или кредиторы, если их несколько) сообща определяют кандидатуру арбитражного управляющего — специального менеджера, который проводит финансовый анализ должника, выявляет сомнительные сделки за последние три года, посредством которых недобросовестный должник, например, вывел имущество и активы, и который вправе оспаривать такие сомнительные сделки в судебном порядке. Арбитражный управляющий — фигура, полностью независимая от прежнего руководства должника, и действует только в интересах кредиторов, его кандидатура предлагается кредитором, подающим заявление в суд о признании должника банкротом, и утверждается арбитражным судом. Именно от арбитражного управляющего зависит, насколько тщательно будет проведен финансовый анализ активов должника, насколько удастся выявить сомнительные сделки, потенциально оспоримые в судебном порядке, и удастся ли привлечь руководителя должника к уголовной ответственности за преднамеренное доведение должника до плачевного финансового состояния.

С другой стороны, если вы, будучи кредитором, не успели подать заявление в суд о признании вашего должника банкротом, необходимо отслеживать публикации в СМИ о введении в отношении должника наблюдения — первоначальной стадии банкротного процесса. С этого момента у кредиторов есть один календарный месяц для заявления в суд, указанный в публикации, требования о включении своего в реестр требований кредиторов; в этом случае размер требования не ограничен минимальной суммой в 300 000 рублей».