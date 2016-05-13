Грозный, 13 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Чечне пройдет беговой марафон «От Сердца к Сердцу». В этом году марафон проводится уже в третий раз. По традиции его победитель, первым преодолевший дистанцию 16,5 км, получит в награду автомобиль, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе главы и правительства региона. Получат специальные призы также самый молодой и самый старший участники марафона, достигшие финишной ленты.

chechentourism.ru Третий ежегодный открытый беговой марафон «От сердца к сердцу»

Маршрут пробега пролегает от мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова в городе Грозном до мечети имени Аймани Кадыровой «Сердце матери» в городе Аргуне. Датой марафона по традиции станет 16 мая. В забеге может участвовать каждый желающий без учета возраста.

Организаторами марафона являются Комитет правительства Чечни по туризму и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в марафоне приняли участие свыше 10 тысяч человек. Среди них были жители Чечни и представители 14 регионов России, а также Турции, Казахстана и Таджикистана. Победителем марафона и обладателем главного приза — автомобиля Toyota Corolla — стал спортсмен из Уфы Андрей Сафронов. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике преодолел расстояние 16,4 км за 54 минуты.

Вторым к финишу пришел однофамилец победителя — москвич Владимир Сафронов, мастер спорта. Третьим стал кандидат в мастера спорта Петр Иваненко из Адыгеи.