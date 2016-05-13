Москва, 13 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Лучшим монументом, установленным в Москве в прошлом году, стал памятник маршалу СССР Константину Рокоссовскому. Итоги опроса, в котором жителям столицы было предложено отдать предпочтение одному из 11 монументов и памятных знаков, опубликованы 13 мая на сайте проекта «Активный гражданин».

govenment.ru Памятник Константину Рокоссовскому. Александр Рукавишников. 2015

За памятник маршалу свои голоса отдали почти 17% из более чем 215 тысяч участников проекта. Монумент, авторами которого являются скульптор Александр Рукавишников и архитекторы СергейШаров и Михаил Корси, был установлен на востоке Москвы, между домами №11 и 12 на одноименном бульваре.

На втором месте — монумент «Героям-автомобилистам», в его пользу высказались более 14% респондентов. Памятник, выполненный скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Игорем Воскресенским, установлен в районе станции метро «Тропарево» на юго-западе столицы.

Третий результат — 10% голосов — у памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Скульптура, изображающая женщину с фотографией погибшего солдата в руках и девочку рядом с ней, установлена на площади Разгуляй между улицами Новая Басманная и Старая Басманная в центре Москвы. Авторами монумента являются скульптор Зураб Церетели и архитектор МихаилПосохин.

Кроме того, москвичи могли отдать свои голоса за памятные знаки «Ополченцам Замоскворечья» и 70-летия Победы, памятники композитору Дмитрию Шостаковичу и конструктору ракетно-космической техники Владимиру Челомею, а также другие скульптурные композиции.